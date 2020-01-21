Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст У 2019-му УЗ продала 30 мільйонів квитків онлайн.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:43
У 2019-му УЗ продала 30 мільйонів квитків онлайн
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Дивися повний текст У 2019-му УЗ продала 30 мільйонів квитків онлайн.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:43
плохо что Укрзализныця не знает других европейских стран кроме Польши... :(
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