RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця домовляється про
нову закупівлю локомотивів...

Укрзалізниця домовляється про нову закупівлю локомотивів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:44

Укрзалізниця домовляється про нову закупівлю локомотивів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео.

Дивися повний текст Укрзалізниця домовляється про нову закупівлю локомотивів General Electric.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93216
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:44

уже и пети мальдивского нет, а уничтожение украинской промышлености продолжается...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4470
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:52

Тракторист Ну конечно, ведь нашим надо кредит за госсчет, кучу лет на поставку и потом еще и просрочку. Они сами себя гнобят, своей отсталостью и немощностью.
http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 151
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" назвали нову знижену ціну на газ
R2 » Сер 29 січ, 2020 10:52
2 186
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 13:26
sena_2008atp
Укрзалізниця пропонує подорожі поїздом до Чехії зі... 1, 2
R2 » Сер 22 січ, 2020 15:32
11 981
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 18:14
motorola112
"Укрзалізниця" купила кондиціонери вп’ятеро дорожче від...
R2 » Пон 20 січ, 2020 17:34
2 399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 18:15
oda0883

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81246)
31.01.2020 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.