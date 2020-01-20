Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео.
Дивися повний текст Укрзалізниця домовляється про нову закупівлю локомотивів General Electric.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:44
Укрзалізниця домовляється про нову закупівлю локомотивів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця домовляється про нову закупівлю локомотивів General Electric.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:44
уже и пети мальдивского нет, а уничтожение украинской промышлености продолжается...
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:52
Тракторист Ну конечно, ведь нашим надо кредит за госсчет, кучу лет на поставку и потом еще и просрочку. Они сами себя гнобят, своей отсталостью и немощностью.
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