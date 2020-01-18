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Зеленський запровадив безвізовий режим для громадян...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Для громадян Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії запроваджено безвізовий режим на тимчасовій основі з 31 січня 2020 по 30 січня 2021 року, пише сайт Президента України.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:10
безвиз надо давать только для тех стран, кторорые предоставляют безвиз для Украины...
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