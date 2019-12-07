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ФГВФО і Бахматюк відновили переговори про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:44
Пропонуємо до обговорення:
30 січня до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло повторне звернення від Олега Бахматюка з пропозицією відновити переговори щодо врегулювання заборгованості за кредитними портфелями VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива" перед фондом і НБУ. Таким чином, ФГВФО зараз вивчає цю пропозицію.
Дивися повний текст ФГВФО і Бахматюк відновили переговори про реструктуризацію боргу
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:44
мразота, когда рассчитываешься с простыми вкладчиками?
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