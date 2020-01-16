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Народні депутати просять КСУ
повернути їм недоторканність

Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:47

Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба судової інстанції

Дивися повний текст Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:47

Никаких отмен! Обратившихся посадить как изменников государственной политики этого цирка!
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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