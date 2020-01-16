Про це повідомляє прес-служба судової інстанції
Дивися повний текст Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:47
Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:47
Никаких отмен! Обратившихся посадить как изменников государственной политики этого цирка!
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