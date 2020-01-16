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Народні депутати просять КСУ
повернути їм недоторканність

Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:47

Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба судової інстанції

Дивися повний текст Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:47

Никаких отмен! Обратившихся посадить как изменников государственной политики этого цирка!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:59

Вони самі обіцяли перед виборами,про зняття з себе недоторканості !!!!Хамелеонів зашкребло,що обіцянка-цяцянка стала реальністю !!! Брехун ,він і в парламенті брехун !!!!!!!!!!!!!! А групу з 50 чоловік ,ніхто не заставляє бути депутатами,чемодан,вокзал,Росія там знайдете недоторканість !!!!
ihor_tsurpita
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:34

Депутати - це частина Держави. Вони мають право і на привілегії у вигляді недоторканності особисто і членів їхніх сімей. Вони затверджують закони поведінки і утримання для пересічних відповідно до потреб Держави, але особисто ці люди не зобов'язані їх дотримуватися, і однозначно мають бути недосяжні. Треба усвідомити і змиритися, що Держава - це певна група людей, а не країна.
awant
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:43

Re: Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканніст

awant написав:Депутати - це частина Держави. Вони мають право і на привілегії у вигляді недоторканності особисто і членів їхніх сімей. Вони затверджують закони поведінки і утримання для пересічних відповідно до потреб Держави, але особисто ці люди не зобов'язані їх дотримуватися, і однозначно мають бути недосяжні. Треба усвідомити і змиритися, що Держава - це певна група людей, а не країна.

Ви ще запропонуйте на три покоління ту недоторканість ввести. Звідки отаке підлабузництво до депутатів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:53

Re: Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканніст

Faceless написав:
awant написав:Депутати - це частина Держави. Вони мають право і на привілегії у вигляді недоторканності особисто і членів їхніх сімей. Вони затверджують закони поведінки і утримання для пересічних відповідно до потреб Держави, але особисто ці люди не зобов'язані їх дотримуватися, і однозначно мають бути недосяжні. Треба усвідомити і змиритися, що Держава - це певна група людей, а не країна.

Ви ще запропонуйте на три покоління ту недоторканість ввести. Звідки отаке підлабузництво до депутатів?
Так это депутат и пишет :-D
GALeon
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