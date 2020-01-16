Про це повідомляє прес-служба судової інстанції
Дивися повний текст Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:47
Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:47
Никаких отмен! Обратившихся посадить как изменников государственной политики этого цирка!
Додано: Суб 01 лют, 2020 08:59
Вони самі обіцяли перед виборами,про зняття з себе недоторканості !!!!Хамелеонів зашкребло,що обіцянка-цяцянка стала реальністю !!! Брехун ,він і в парламенті брехун !!!!!!!!!!!!!! А групу з 50 чоловік ,ніхто не заставляє бути депутатами,чемодан,вокзал,Росія там знайдете недоторканість !!!!
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:34
Депутати - це частина Держави. Вони мають право і на привілегії у вигляді недоторканності особисто і членів їхніх сімей. Вони затверджують закони поведінки і утримання для пересічних відповідно до потреб Держави, але особисто ці люди не зобов'язані їх дотримуватися, і однозначно мають бути недосяжні. Треба усвідомити і змиритися, що Держава - це певна група людей, а не країна.
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:43
Re: Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканніст
Ви ще запропонуйте на три покоління ту недоторканість ввести. Звідки отаке підлабузництво до депутатів?
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:53
Re: Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканніст
Так это депутат и пишет
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:31
Тот кто обратился, вероятно боится посадки к весне. Ничто не должно помешать политики президента и стремлении укранцев к улучшению
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:34
Re: Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканніст
пропоную ввести Суд Лінча
відривата яйця при*** депутатам прямо перед ВР
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|