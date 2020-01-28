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В мережі з’явилось відео місця, яке, ймовірно, є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Площа ринку складає понад 50 000 квадратних метрів.
Дивися повний текст В мережі з’явилось відео місця, яке, ймовірно, є джерелом появи китайського коронавірусу (відео)
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:57
Это не Китай, индонезийский рынок.
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