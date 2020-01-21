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Данилишин назвав запізнілим
зниження НБУ облікової...

Данилишин назвав запізнілим зниження НБУ облікової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06

Данилишин назвав запізнілим зниження НБУ облікової...

Пропонуємо до обговорення:
На його думку, зниження облікової ставки до 11% є правильним, але запізнілим кроком.

Дивися повний текст Данилишин назвав запізнілим зниження НБУ облікової ставки до 11%.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06

Глава совета НБУ критикует НБУ,обосцяка
saweliy722
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