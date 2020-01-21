|
|
Данилишин назвав запізнілим зниження НБУ облікової...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06
Пропонуємо до обговорення:
На його думку, зниження облікової ставки до 11% є правильним, але запізнілим кроком.
Дивися повний текст Данилишин назвав запізнілим зниження НБУ облікової ставки до 11%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93222
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06
Глава совета НБУ критикует НБУ,обосцяка
-
saweliy722
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 10.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему