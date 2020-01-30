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Найбагатша людина у світі
заробила $13 млрд за 15 хвилин

Найбагатша людина у світі заробила $13 млрд за 15 хвилин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:10

Найбагатша людина у світі заробила $13 млрд за 15 хвилин

Пропонуємо до обговорення:
Голова Amazon Джефф Безос за 15 хвилин розбагатів на $13 млрд і тепер статки американського бізнесмена оцінюються у $129,5 млрд.

Дивися повний текст Найбагатша людина у світі заробила $13 млрд за 15 хвилин.
R2
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