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Найбагатша людина у світі заробила $13 млрд за 15 хвилин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:10
Пропонуємо до обговорення:
Голова Amazon Джефф Безос за 15 хвилин розбагатів на $13 млрд і тепер статки американського бізнесмена оцінюються у $129,5 млрд.
Дивися повний текст Найбагатша людина у світі заробила $13 млрд за 15 хвилин
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