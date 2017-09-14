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У МОЗ розповіли, скільки
українців підписали декларації...

У МОЗ розповіли, скільки українців підписали декларації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:40

У МОЗ розповіли, скільки українців підписали декларації...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 29 млн осіб підписали декларацію з лікарями про надання медичних послуг.

Дивися повний текст У МОЗ розповіли, скільки українців підписали декларації з лікарем.
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Ждём продолжения "реформы".В Запорожье в больнице в центре закрывается отделение кардиологии,естественно,в целях экономии бюджетных средств.Вот и всё что нужно знать об этой реформе.Всё остальное-шум в ушах.
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