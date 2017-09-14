В Україні 29 млн осіб підписали декларацію з лікарями про надання медичних послуг.
Дивися повний текст У МОЗ розповіли, скільки українців підписали декларації з лікарем.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 01:40
У МОЗ розповіли, скільки українців підписали декларації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ розповіли, скільки українців підписали декларації з лікарем.
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:40
Ждём продолжения "реформы".В Запорожье в больнице в центре закрывается отделение кардиологии,естественно,в целях экономии бюджетных средств.Вот и всё что нужно знать об этой реформе.Всё остальное-шум в ушах.
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