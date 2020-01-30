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5 причин, чому ГБО може бути
не таким вигідним, як...

5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:20

5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з кожним роком все більше і більше автомобілістів встановлюють у свої машини газоболонние обладнання. Вони розраховують таким чином економити багато грошей.

Дивися повний текст 5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як здається на перший погляд.
R2
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