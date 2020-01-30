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5 причин, чому ГБО може бути
не таким вигідним, як...

5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:20

5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з кожним роком все більше і більше автомобілістів встановлюють у свої машини газоболонние обладнання. Вони розраховують таким чином економити багато грошей.

Дивися повний текст 5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як здається на перший погляд.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:20

Ну от шо ви верзете?
polpred17
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:24

Неужели всё так плохо с продажей бензина?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:03

Было бы не выгодно - не ставили бы.
Сейчас хотят добавить новые сборы - техосмотр ГБО.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:03

polpred17 И действительно, нет чтобы указать реальные причины, короткие поездки/прыжки в цене газа/короткий пробег/чаще ТО
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:12

  AlexMotel написав:Неужели всё так плохо с продажей бензина?

просто у Коломойского бензиновый бизнес и он хочет задавить конкурентов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:27

Глупая статья!
artem_velichko777
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