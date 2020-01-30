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5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лют, 2020 07:20
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з кожним роком все більше і більше автомобілістів встановлюють у свої машини газоболонние обладнання. Вони розраховують таким чином економити багато грошей.
Дивися повний текст 5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як здається на перший погляд
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R2
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Додано: Суб 01 лют, 2020 07:20
Ну от шо ви верзете?
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polpred17
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:24
Неужели всё так плохо с продажей бензина?
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AlexMotel
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:03
Было бы не выгодно - не ставили бы.
Сейчас хотят добавить новые сборы - техосмотр ГБО.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:03
polpred17 И действительно, нет чтобы указать реальные причины, короткие поездки/прыжки в цене газа/короткий пробег/чаще ТО
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:12
AlexMotel написав:
Неужели всё так плохо с продажей бензина?
просто у Коломойского бензиновый бизнес и он хочет задавить конкурентов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:27
Глупая статья!
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artem_velichko777
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