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5 причин, чому ГБО може бути
не таким вигідним, як...

5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:26

Ну і брехня. Поставив італійську установку на Міцубісі Х 2.0 бензин за 330 євро. Повний балон виходить 430+- грн. Задоволений капець. Замовна стаття
banderstadt87
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:39

  dusenko4 написав:А вот меня раздаражает, что акциз на газ в 4 раза меньше, чем бензин. С 2020 года 100% акциза идёт в дорожный фонд. Получается, те кто ездит на газу, в четыре раза отдают меньше на дороги, чем те, кто ездит на бензине/дизеле. Непонятно только с каких делов? Подвеска мягче работает на газу? в 4 раза меньше дорог разбивает?

Вопрос №2 почему сельхозтехника платит акциз, она по автодору максимум 5% ресурса ездит, а 95 по полям и грунтовкам?
Вопрос №3 почему Яценюк ввел акциз в 2014 в Евро а не Китайских Юанях или Монгольских Тугриках?
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:46

tigr-uu Многие прячут заправочные устройства или в лючок , что бы не было вопросов, а некоторые и редуктора.
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:57

Не в обиду будет сказано, но статья скопирована не полностью, не поленился найти статью на сайте автоньюс. ссылка ниже:
https://autonews.ua/5-prichin-pochemu-g ... j-vzglyad/

Вопрос, кем это нужно быть чтобы даже не скопировать то, что уже за тебя придумали? Эта оборванная статья выглядит бестолковой как и человек, который ее запостил. Не можешь не берись или читай полностью сам, а потом уже выставляй. Лишь бы как - такой принцип?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:52

  tvd4 написав:tigr-uu Многие прячут заправочные устройства или в лючок , что бы не было вопросов, а некоторые и редуктора.

Еще есть редуктор, форсунки, шланги,фильтра,ЭБУ ГБО и это все можно поставить так что при открытом капоте ничего не видно, а лазить искать никто не будет.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 06:04

Пользую Принс и не жалуюсь. Бензин только на подъёмах по горам.
Все забыли что для города газ просто спасение, так как от него меньше вреда в воздухе, чем от бенза и, там более, от дизеля.
SF_DF
 
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  #<12
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