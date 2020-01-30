5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як...

Додано: Пон 03 лют, 2020 09:44

tigr-uu написав: dusenko4 написав: А вот меня раздаражает, что акциз на газ в 4 раза меньше, чем бензин. С 2020 года 100% акциза идёт в дорожный фонд. Получается, те кто ездит на газу, в четыре раза отдают меньше на дороги, чем те, кто ездит на бензине/дизеле. Непонятно только с каких делов? Подвеска мягче работает на газу? в 4 раза меньше дорог разбивает? А вот меня раздаражает, что акциз на газ в 4 раза меньше, чем бензин. С 2020 года 100% акциза идёт в дорожный фонд. Получается, те кто ездит на газу, в четыре раза отдают меньше на дороги, чем те, кто ездит на бензине/дизеле. Непонятно только с каких делов? Подвеска мягче работает на газу? в 4 раза меньше дорог разбивает?

А еще зарплата у кого-то больше вашей, а кто-то на электромобиле более чем в 4 раза меньше платит за топливо чем те кто на бензине/дизеле. Как вы еще с ума не сошли? А еще зарплата у кого-то больше вашей, а кто-то на электромобиле более чем в 4 раза меньше платит за топливо чем те кто на бензине/дизеле. Как вы еще с ума не сошли?

Все забыли что для города газ просто спасение, так как от него меньше вреда в воздухе, чем от бенза и, там более, от дизеля.

Кто зарабатывает больше меня - я за них искренне радуюсь! Владельцев электромобилей мне даже не много жаль, свою цистерну бензина они уже купили, когда приобретали электромобиль. Ну и ещё раз купят цистерну, когда будут электромобиль продавать.Ваша правда, если бы не одно важное но... газ экологичней, если газовая установка исправна и правильно настроена, а вот с этим, как показывает опыт, большие проблемы. Правда таже беда и с бензин\дизель, особенно на коммерческом транспорте, вырезаные катализаторы, сажевые фильтры, системы EGR, убитые форсунки. Но это уже больше вопрос контроля со стороны государства, посредством техосмотра, который на данный момент отсутсвует по факту.