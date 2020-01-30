5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:26
Ну і брехня. Поставив італійську установку на Міцубісі Х 2.0 бензин за 330 євро. Повний балон виходить 430+- грн. Задоволений капець. Замовна стаття
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:39
Вопрос №2 почему сельхозтехника платит акциз, она по автодору максимум 5% ресурса ездит, а 95 по полям и грунтовкам?
Вопрос №3 почему Яценюк ввел акциз в 2014 в Евро а не Китайских Юанях или Монгольских Тугриках?
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:46
tigr-uu Многие прячут заправочные устройства или в лючок , что бы не было вопросов, а некоторые и редуктора.
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:57
Не в обиду будет сказано, но статья скопирована не полностью, не поленился найти статью на сайте автоньюс. ссылка ниже:
Вопрос, кем это нужно быть чтобы даже не скопировать то, что уже за тебя придумали? Эта оборванная статья выглядит бестолковой как и человек, который ее запостил. Не можешь не берись или читай полностью сам, а потом уже выставляй. Лишь бы как - такой принцип?
Додано: Нед 02 лют, 2020 12:52
Додано: Пон 03 лют, 2020 06:04
Пользую Принс и не жалуюсь. Бензин только на подъёмах по горам.
Все забыли что для города газ просто спасение, так как от него меньше вреда в воздухе, чем от бенза и, там более, от дизеля.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:44
Кто зарабатывает больше меня - я за них искренне радуюсь! Владельцев электромобилей мне даже не много жаль, свою цистерну бензина они уже купили, когда приобретали электромобиль. Ну и ещё раз купят цистерну, когда будут электромобиль продавать.
Ваша правда, если бы не одно важное но... газ экологичней, если газовая установка исправна и правильно настроена, а вот с этим, как показывает опыт, большие проблемы. Правда таже беда и с бензин\дизель, особенно на коммерческом транспорте, вырезаные катализаторы, сажевые фильтры, системы EGR, убитые форсунки. Но это уже больше вопрос контроля со стороны государства, посредством техосмотра, который на данный момент отсутсвует по факту.
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