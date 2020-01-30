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5 причин, чому ГБО може бути
не таким вигідним, як...

5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:26

Ну і брехня. Поставив італійську установку на Міцубісі Х 2.0 бензин за 330 євро. Повний балон виходить 430+- грн. Задоволений капець. Замовна стаття
banderstadt87
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:39

  dusenko4 написав:А вот меня раздаражает, что акциз на газ в 4 раза меньше, чем бензин. С 2020 года 100% акциза идёт в дорожный фонд. Получается, те кто ездит на газу, в четыре раза отдают меньше на дороги, чем те, кто ездит на бензине/дизеле. Непонятно только с каких делов? Подвеска мягче работает на газу? в 4 раза меньше дорог разбивает?

Вопрос №2 почему сельхозтехника платит акциз, она по автодору максимум 5% ресурса ездит, а 95 по полям и грунтовкам?
Вопрос №3 почему Яценюк ввел акциз в 2014 в Евро а не Китайских Юанях или Монгольских Тугриках?
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:46

tigr-uu Многие прячут заправочные устройства или в лючок , что бы не было вопросов, а некоторые и редуктора.
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:57

Не в обиду будет сказано, но статья скопирована не полностью, не поленился найти статью на сайте автоньюс. ссылка ниже:
https://autonews.ua/5-prichin-pochemu-g ... j-vzglyad/

Вопрос, кем это нужно быть чтобы даже не скопировать то, что уже за тебя придумали? Эта оборванная статья выглядит бестолковой как и человек, который ее запостил. Не можешь не берись или читай полностью сам, а потом уже выставляй. Лишь бы как - такой принцип?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:52

  tvd4 написав:tigr-uu Многие прячут заправочные устройства или в лючок , что бы не было вопросов, а некоторые и редуктора.

Еще есть редуктор, форсунки, шланги,фильтра,ЭБУ ГБО и это все можно поставить так что при открытом капоте ничего не видно, а лазить искать никто не будет.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 06:04

Пользую Принс и не жалуюсь. Бензин только на подъёмах по горам.
Все забыли что для города газ просто спасение, так как от него меньше вреда в воздухе, чем от бенза и, там более, от дизеля.
SF_DF
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:44

  tigr-uu написав:
  dusenko4 написав:А вот меня раздаражает, что акциз на газ в 4 раза меньше, чем бензин. С 2020 года 100% акциза идёт в дорожный фонд. Получается, те кто ездит на газу, в четыре раза отдают меньше на дороги, чем те, кто ездит на бензине/дизеле. Непонятно только с каких делов? Подвеска мягче работает на газу? в 4 раза меньше дорог разбивает?

А еще зарплата у кого-то больше вашей, а кто-то на электромобиле более чем в 4 раза меньше платит за топливо чем те кто на бензине/дизеле. Как вы еще с ума не сошли? :mrgreen:

Кто зарабатывает больше меня - я за них искренне радуюсь! Владельцев электромобилей мне даже не много жаль, свою цистерну бензина они уже купили, когда приобретали электромобиль. Ну и ещё раз купят цистерну, когда будут электромобиль продавать.
Все забыли что для города газ просто спасение, так как от него меньше вреда в воздухе, чем от бенза и, там более, от дизеля.

Ваша правда, если бы не одно важное но... газ экологичней, если газовая установка исправна и правильно настроена, а вот с этим, как показывает опыт, большие проблемы. Правда таже беда и с бензин\дизель, особенно на коммерческом транспорте, вырезаные катализаторы, сажевые фильтры, системы EGR, убитые форсунки. Но это уже больше вопрос контроля со стороны государства, посредством техосмотра, который на данный момент отсутсвует по факту.
dusenko4
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  #<12
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