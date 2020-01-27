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Телефон найбагатшої людини
світу зламали через WhatsApp

Телефон найбагатшої людини світу зламали через WhatsApp
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:11

Телефон найбагатшої людини світу зламали через WhatsApp

Пропонуємо до обговорення:
Засновник "ВКонтакте" і Telegram Павло Дуров заявив, що ще в листопаді 2019 року попереджав про вразливість додатку WhatsApp, через який хакери зламали смартфон найбагатшої людини планети Джеффа Безоса.

Дивися повний текст Телефон найбагатшої людини світу зламали через WhatsApp.
R2
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Шо глухих привезли?
Finance оперативнее нужно новости писать, эта новость протухла )
straponesa
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