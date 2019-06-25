За даними ПФУ, отримують виплати.
Дивися повний текст Третина пенсіонерів отримують до 2000 гривень (інфографіка).
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:31
Третина пенсіонерів отримують до 2000 гривень (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина пенсіонерів отримують до 2000 гривень (інфографіка).
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:31
Третина в заголовку то дрібниці.
Згідно їх цифр до 3000 грн отримує майже 70% пенсіонерів.
Платіть панове пенсійні внески - держава про вас "подбає".
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