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Третина пенсіонерів отримують
до 2000 гривень (інфографіка)

Третина пенсіонерів отримують до 2000 гривень (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:31

Третина пенсіонерів отримують до 2000 гривень (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За даними ПФУ, отримують виплати.

Дивися повний текст Третина пенсіонерів отримують до 2000 гривень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:31

Третина в заголовку то дрібниці.
Згідно їх цифр до 3000 грн отримує майже 70% пенсіонерів.

Платіть панове пенсійні внески - держава про вас "подбає".
mju
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:59

Порошенко может смело с трибуны ВРУ кричать так как в своем время кричал Зеленский "Попробуйте проживите на 2000 грн хочя б месяц"
Nikolasha
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:24

І чого нити? Усіх влаштовує. Ніхто ж не страйкує з цього питання.
awant
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:06

Сплошной обман о добавках пенсий. мне 67 лет 30 год стажа добавили 11 гривень , а субсидии забрали 120 гривень. Побойтесь БОГА , перестаньте смеяться над украинскими пенсионерами
tka4enko-lyba
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:54

Не секрет, что на пенсии живётся очень плохо. Поэтому и была проведена пенсионная реформа, чтобы до пенсии никто не дожил. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:43

  awant написав:І чого нити? Усіх влаштовує. Ніхто ж не страйкує з цього питання.

Британия вышла с ЕС, а вот Украина так стремится в новую кабалу. Но вот исторически без этого никак. Мечта ... 2014 года сбывается. Безвиз есть. Можно на пенсии поработать в Польше.
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