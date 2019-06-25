За даними ПФУ, отримують виплати.
Дивися повний текст Третина пенсіонерів отримують до 2000 гривень (інфографіка).
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:31
Третина пенсіонерів отримують до 2000 гривень (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина пенсіонерів отримують до 2000 гривень (інфографіка).
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:31
Третина в заголовку то дрібниці.
Згідно їх цифр до 3000 грн отримує майже 70% пенсіонерів.
Платіть панове пенсійні внески - держава про вас "подбає".
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:59
Порошенко может смело с трибуны ВРУ кричать так как в своем время кричал Зеленский "Попробуйте проживите на 2000 грн хочя б месяц"
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:06
Сплошной обман о добавках пенсий. мне 67 лет 30 год стажа добавили 11 гривень , а субсидии забрали 120 гривень. Побойтесь БОГА , перестаньте смеяться над украинскими пенсионерами
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:54
Не секрет, что на пенсии живётся очень плохо. Поэтому и была проведена пенсионная реформа, чтобы до пенсии никто не дожил.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:43
Британия вышла с ЕС, а вот Украина так стремится в новую кабалу. Но вот исторически без этого никак. Мечта ... 2014 года сбывается. Безвиз есть. Польша ждет пенсионеров-гастарбайтеров.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:33
Лучше так, чем как китайцы. У них своя реформа. Изобрели коронавирус, который бьёт только по пенсионерам. Вот вам пенсионная реформа по-китайски
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