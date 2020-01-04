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Де пенсіонеру жити добре:
названо ідеальну країну

Де пенсіонеру жити добре: названо ідеальну країну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:32

Де пенсіонеру жити добре: названо ідеальну країну

Пропонуємо до обговорення:
Португалія очолила рейтинг найкращих країн світу для пенсіонерів за версією журналу International Living

Дивися повний текст Де пенсіонеру жити добре: названо ідеальну країну.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:32

Насчет безопасности у лидеров в Колумбии и Мексике это под вопросом.
Да и важность на пенсии развивать бизнес проекты тоже неожиданный критерий.
freeze
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