Португалія очолила рейтинг найкращих країн світу для пенсіонерів за версією журналу International Living
Дивися повний текст Де пенсіонеру жити добре: названо ідеальну країну.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:32
Де пенсіонеру жити добре: названо ідеальну країну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де пенсіонеру жити добре: названо ідеальну країну.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:32
Насчет безопасности у лидеров в Колумбии и Мексике это под вопросом.
Да и важность на пенсии развивать бизнес проекты тоже неожиданный критерий.
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