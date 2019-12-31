Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою.
Дивися повний текст Випадки, коли штраф поліції, винесений без присутності адвоката, є незаконним.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:06
Випадки, коли штраф поліції, винесений без присутності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Випадки, коли штраф поліції, винесений без присутності адвоката, є незаконним.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:06
"полицейский обязан предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и дать для этого необходимо время."
"Отказ полицейского в предоставлении возможности воспользоваться услугой адвоката является основанием для отмены штрафа."
А он не откажется, просто вам дадут ровно ТРИ МИНУТЫ. Нигде не указано столько именно вам должны предоставить времени, а понятие "необходимое время" слишком размытое. Шах и мат.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:22
С законами там всё ок, в отличии от логики в куриных мозгах полицаев. Нет такой лазейки про 3 минуты.
Там дефицит кадров, никто уже не хочет идти работать в полицию. Только самые неблагополучные слои населения, логика и знания законов у них соответствующие. Могут вас и лицом в землю, и избить, да и пристрелить могут. А если будете сопротивлятся, пока вас будут убивать, сядете в тюрьму уже по закону.
Лучшая тактика - позволить составить постановление, потом отменить его через суд. Спорить с дураком нет смысла, т. к. придётся опуститься на его уровень, а на уровне дурака - он мастер, и его не переспорить. Лучше общаться со значительно более адекватными судьями
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