Випадки, коли штраф поліції, винесений без присутності...

Додано: Суб 01 лют, 2020 11:22

LutsMan написав: "полицейский обязан предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и дать для этого необходимо время."

"Отказ полицейского в предоставлении возможности воспользоваться услугой адвоката является основанием для отмены штрафа."

А он не откажется, просто вам дадут ровно ТРИ МИНУТЫ. Нигде не указано столько именно вам должны предоставить времени, а понятие "необходимое время" слишком размытое. Шах и мат. "полицейский обязан предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и дать для этого необходимо время.""Отказ полицейского в предоставлении возможности воспользоваться услугой адвоката является основанием для отмены штрафа."А он не откажется, просто вам дадут ровно ТРИ МИНУТЫ. Нигде не указано столько именно вам должны предоставить времени, а понятие "необходимое время" слишком размытое. Шах и мат.

С законами там всё ок, в отличии от логики в куриных мозгах полицаев. Нет такой лазейки про 3 минуты.Там дефицит кадров, никто уже не хочет идти работать в полицию. Только самые неблагополучные слои населения, логика и знания законов у них соответствующие. Могут вас и лицом в землю, и избить, да и пристрелить могут. А если будете сопротивлятся, пока вас будут убивать, сядете в тюрьму уже по закону.Лучшая тактика - позволить составить постановление, потом отменить его через суд. Спорить с дураком нет смысла, т. к. придётся опуститься на его уровень, а на уровне дурака - он мастер, и его не переспорить. Лучше общаться со значительно более адекватными судьями