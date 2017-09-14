Про це повідомила пресслужба у Facebook.
Дивися повний текст У київському метро нагадали, скільки ще діятимуть жетони.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:10
У київському метро нагадали, скільки ще діятимуть жетони
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Дивися повний текст У київському метро нагадали, скільки ще діятимуть жетони.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:10
предлагаются неадекватно высокие цены на проездные на 24, 48 и 72 часа - в Европе, на которую у нас обычно любят ссылаться, стоимость проездного на 24 часа как правило равна стоимости 4-5 разовых билетов, так что предлагаемые стоимости проездных завышены как минимум в 2-3 раза...
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