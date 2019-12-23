А в разі відмовив погрожують відключити воду.
Дивися повний текст Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен платити.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:30
Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен платити.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:58
FPS
Постачальник послуг
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:20
В нашем уездном городишке есть конторка, примазанная к водоканалу. Поверяют счетчики без снятия. За пару в конце прошлого года знакомый заплатил около 400 грн.
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:53
Не совсем так. Данный случай - до 2017г, и тогда так было.
А после того, как внесли изменения в законы о метрологии, стало неоднозначно, или поставщик, или управляющая компания.
А поставщик, и управляющая компания хотят, чтобы платили жильцы, и ничего не делают.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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