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Повірка лічильників: навіщо
вона потрібна і хто повинен...

Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:30

Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен...

Пропонуємо до обговорення:
А в разі відмовив погрожують відключити воду.

Дивися повний текст Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен платити.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:30

Так кто должен платить то?
p_a_l
 
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FPS

Постачальник послуг
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:01

Короче, в глубокий сад с такими сроками и проверками
papazina
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:20

В нашем уездном городишке есть конторка, примазанная к водоканалу. Поверяют счетчики без снятия. За пару в конце прошлого года знакомый заплатил около 400 грн.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:53

  713249 написав:Постачальник послуг
http://ogo.ua/articles/view/2019-08-18/ ... VnF2mlgE0M

Не совсем так. Данный случай - до 2017г, и тогда так было.
А после того, как внесли изменения в законы о метрологии, стало неоднозначно, или поставщик, или управляющая компания.
А поставщик, и управляющая компания хотят, чтобы платили жильцы, и ничего не делают.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:30

  papazina написав:Короче, в глубокий сад с такими сроками и проверками

Насчитают по полной программе. Вам потом придется отсиживать очереди и доказывать что вы не страус. Если забьете оплачивать, накопится сумма, суд, арест квартиры.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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  summacut написав:В нашем уездном городишке есть конторка, примазанная к водоканалу. Поверяют счетчики без снятия. За пару в конце прошлого года знакомый заплатил около 400 грн.

Киев 700 грн пара, до осени было 600
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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