А в разі відмовив погрожують відключити воду.
Дивися повний текст Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен платити.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:30
Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен платити.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:58
FPS
Постачальник послуг
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:20
В нашем уездном городишке есть конторка, примазанная к водоканалу. Поверяют счетчики без снятия. За пару в конце прошлого года знакомый заплатил около 400 грн.
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:53
Не совсем так. Данный случай - до 2017г, и тогда так было.
А после того, как внесли изменения в законы о метрологии, стало неоднозначно, или поставщик, или управляющая компания.
А поставщик, и управляющая компания хотят, чтобы платили жильцы, и ничего не делают.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:30
Насчитают по полной программе. Вам потом придется отсиживать очереди и доказывать что вы не страус. Если забьете оплачивать, накопится сумма, суд, арест квартиры.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:31
Киев 700 грн пара, до осени было 600
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:49
Принаймі в Законі Укра=ни про комерційний облік , та Закону про метрологію і метрологічну діяльність ст 17 п 3 вчасна повірка лічильника води і тепла покладається на надавача послуги , а оплата за повірку покладається на отримувача послуг з можливою розстрочкою на 5 років.Тож нам залишається аиконувати закони і не переживати за невчасну повірку , за яку несе відповідальність надавач послуг , який при цьому не має права нараховувати по придуманих нормах.
Додано: Нед 02 лют, 2020 02:09
О чем вообще разговор? Какие "Демонтувати і доставити лічильник на перевірку можна самостійно. Так дешевше, але довше. Власноруч привезти лічильник в центр метрології. Або в сервісний центр. І повірити за 82 гривні" если тебе нужно еще вызывать водоканальщика для распломбирования и запломбирования обратно?????????
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