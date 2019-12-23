RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Повірка лічильників: навіщо
вона потрібна і хто повинен...

Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:32

Re: Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен.

  vasil_ovsinko написав:в Законі Укра=ни про комерційний облік , та Закону про метрологію і метрологічну діяльність ст 17 п 3 вчасна повірка лічильника води і тепла покладається на надавача послуги , а оплата за повірку покладається на отримувача послуг з можливою розстрочкою на 5 років.

Закон Украины от 7 июня 2018 года № 2454-VIII (вступил в силу с 1 мая 2019)
«О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», затраты на ремонт, поверку, установку счетчиков покрываются взносами, которые следует отдельно прописывать в платежке. Неоднозначность законов сохраняется.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1174
З нами з: 12.12.14
Подякував: 103 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата нардепів проіндексована, але вона не становить...
R2 » Вів 14 січ, 2020 15:19
2 507
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 18:05
antey1969
Кияни зможуть передати показники лічильників через...
R2 » Чет 02 січ, 2020 21:19
6 969
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 10:14
ruvex
Бензин повинен подешевшати не на 30-80 копійок, а на 2...
R2 » Пон 23 гру, 2019 10:40
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 10:41
alexander_khirhyalan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17111)
02.02.2020 12:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.