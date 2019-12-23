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Повірка лічильників: навіщо вона потрібна і хто повинен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 лют, 2020 12:32
vasil_ovsinko написав:
в Законі Укра=ни про комерційний облік , та Закону про метрологію і метрологічну діяльність ст 17 п 3 вчасна повірка лічильника води і тепла покладається на надавача послуги , а оплата за повірку покладається на отримувача послуг з можливою розстрочкою на 5 років.
Закон Украины от 7 июня 2018 года № 2454-VIII (вступил в силу с 1 мая 2019)
«О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», затраты на ремонт, поверку, установку счетчиков покрываются взносами, которые следует отдельно прописывать в платежке. Неоднозначность законов сохраняется.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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