Про це повідомив глава Держгеослужби Роман Опімах.
Дивися повний текст Голова Держгеослужби розповів, як буде вирішуватися проблема \"сплячих ліцензій\".
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55
Голова Держгеослужби розповів, як буде вирішуватися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Держгеослужби розповів, як буде вирішуватися проблема \"сплячих ліцензій\".
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55
вот и появилась возможность ознакомиться с опусом от Геонедр (Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр №2807 від 27.01.2020)
Господя, ну чего только не придумают Геонедра, лишь бы не работать:
"Невнесення плати за користування ділянками нафтогазоносних надр протягом понад трьох місяців, що підтверджено висновками відповідних державних органів, є обов’язковою підставою для початку процедури анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами в судовому порядку."
им мало ПОЛНОМОЧИЙ их действующих норм Кодекса о недрах и Закона о нефти и газе о НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ участка недр на продолжении 180 дней
им понадобилось наличие "налогового долга" рассчитанного исходя из прожиточного минимуму
апофеоз этого союза дэбильных писателей – коэффициент "за 3 года невнесения рентной платы за недра"
тогда, как уже через 0,5 года налоговими УВЕДОМЛЯЮТ Геонедра об основании для анулирования специального разрешения ...
но Геонедра решили получить возможность РАСТЯНУТЬ эту процедуру на 3 года вместо 0,5 года – сладких снов "лицензии"
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