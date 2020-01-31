Про це свідчать прогнози опитаних аналітиків.
Дивися повний текст Аналітики дали прогноз курсу долара на 2020 рік.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 14:11
Аналітики дали прогноз курсу долара на 2020 рік
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Дивися повний текст Аналітики дали прогноз курсу долара на 2020 рік.
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