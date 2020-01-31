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Аналітики дали прогноз
курсу долара на 2020 рік

Аналітики дали прогноз курсу долара на 2020 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:11

Аналітики дали прогноз курсу долара на 2020 рік

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать прогнози опитаних аналітиків.

Дивися повний текст Аналітики дали прогноз курсу долара на 2020 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:11

гадай не гадай, а курс будет против ваших ожиданий
super_mohito
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