Про це сказав Президент Зеленський та прем'єр Олексій Гончарук під час наради
Дивися повний текст Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох областей.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 14:37
Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох областей.
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:37
В Киеве пришло за ноябрь 1500 гривен за отопление 49 метров, за декабрь 1200. И то, и то больше чем в прошлом году по итогу при том, что сейчас было теплее, да и тариф тот же 1654 гривны за гигакаллорию, ничего не снижено ни на копейку и пересчета никакого нету.
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