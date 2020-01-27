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Платіжки за тепло: Зеленський
чекає пояснень від двох...

Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:37

Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Президент Зеленський та прем'єр Олексій Гончарук під час наради

Дивися повний текст Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох областей.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:37

В Киеве пришло за ноябрь 1500 гривен за отопление 49 метров, за декабрь 1200. И то, и то больше чем в прошлом году по итогу при том, что сейчас было теплее, да и тариф тот же 1654 гривны за гигакаллорию, ничего не снижено ни на копейку и пересчета никакого нету.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:17

В Киеве беспредел! понизили только 10%
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:28

Re: Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох...

  hxbbgaf написав:и тариф тот же 1654 гривны за гигакаллорию, ничего не снижено ни на копейку и пересчета никакого нету.
у меня 1273,9 всё как надо ток в ЖБК и ОСББ. ГИОЦские все по-беспределу и с содержанием придомовой выше :mrgreen:
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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