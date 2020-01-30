Про це пише ДПС на своїй сторінці на FACEBOOK.
Дивися повний текст У 2019 українці задекларували на 39% більше, ніж у 2018.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:59
У 2019 українці задекларували на 39% більше, ніж у 2018
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2019 українці задекларували на 39% більше, ніж у 2018.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:00
А может просто доходов у тех кто налоги платит больше, а. Особенно учитывая рост минимальной зарплаты.
|