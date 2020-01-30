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У 2019 українці задекларували
на 39% більше, ніж у 2018

У 2019 українці задекларували на 39% більше, ніж у 2018
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:59

У 2019 українці задекларували на 39% більше, ніж у 2018

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише ДПС на своїй сторінці на FACEBOOK.

Дивися повний текст У 2019 українці задекларували на 39% більше, ніж у 2018.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:00

А может просто доходов у тех кто налоги платит больше, а. Особенно учитывая рост минимальной зарплаты.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:11

І після всього цього ім не хватає грошей в кінці року
pogorelets
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