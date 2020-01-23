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Незнання англійської
позбавило чоловіка мільйонів

Незнання англійської позбавило чоловіка мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:15

Незнання англійської позбавило чоловіка мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Чоловік виграв чотири мільйони доларів в лотерею, але його знайомі обманом забрали у нього гроші.

Дивися повний текст Незнання англійської позбавило чоловіка мільйонів.
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...лох махровый
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