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Незнання англійської позбавило чоловіка мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:15
Пропонуємо до обговорення:
Чоловік виграв чотири мільйони доларів в лотерею, але його знайомі обманом забрали у нього гроші.
Дивися повний текст Незнання англійської позбавило чоловіка мільйонів
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:15
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