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Власники смартфонів Xiaomi скаржаться на швидку втрату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 лют, 2020 02:00
Пропонуємо до обговорення:
Користувачі повідомляють, що батарея Xiaomi Mi 9T розряджається дуже швидко після останньої ревізії поновлення MIUI 11 з Android 10. Постраждалі користувачі обмінюються рішеннями, але вони працюють тільки на певних пристроях.
Дивися повний текст Власники смартфонів Xiaomi скаржаться на швидку втрату заряду після оновлення
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