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Google має намір об'єднати
пошту, хмару і месенджер

Google має намір об'єднати пошту, хмару і месенджер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 02:50

Google має намір об'єднати пошту, хмару і месенджер

Пропонуємо до обговорення:
Американська корпорація Google розробляє додаток, який об'єднає електронну пошту Gmail, хмарний сервіс "Google Диск" і різні версії робочого месенджера Hangouts в один сервіс.

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