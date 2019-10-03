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Криптовалюта, яку розробляє
Китай, підірве панування...

Криптовалюта, яку розробляє Китай, підірве панування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 09:21

Криптовалюта, яку розробляє Китай, підірве панування...

Пропонуємо до обговорення:
Цифрова валюта, яка розробляється центральним банком Китаю, може змістити епіцентр глобальної економічної могутності.

Дивися повний текст Криптовалюта, яку розробляє Китай, підірве панування долара на світовому ринку - Deutsche Bank.
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