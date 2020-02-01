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Кличко розповів, як швидше
пересуватися Києвом на авто...

Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:08

Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто...

Пропонуємо до обговорення:
Для швидшого пересування столицею на авто треба "зловити" зелену хвилю світлофорів - спеціально налаштовану систему таймінгу світлофорів.

Дивися повний текст Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:08

А как эту волну перед Южным мостом ловить? там светофоров нет....
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:34

Re: Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто..

Врятли большинство водителей знают что такое "Зелена хвиля".
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:52

Загруженность улиц транспортом делает невозможным удержаться в зелёной волне.
avk
 
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