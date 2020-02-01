Для швидшого пересування столицею на авто треба "зловити" зелену хвилю світлофорів - спеціально налаштовану систему таймінгу світлофорів.
Дивися повний текст Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто (відео).
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:08
Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто...
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Дивися повний текст Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто (відео).
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:34
Re: Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто..
Врятли большинство водителей знают что такое "Зелена хвиля".
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:52
Загруженность улиц транспортом делает невозможным удержаться в зелёной волне.
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