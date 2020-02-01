Для швидшого пересування столицею на авто треба "зловити" зелену хвилю світлофорів - спеціально налаштовану систему таймінгу світлофорів.
Дивися повний текст Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто (відео).
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:08
Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто (відео).
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:34
Re: Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто..
Врятли большинство водителей знают что такое "Зелена хвиля".
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:52
Загруженность улиц транспортом делает невозможным удержаться в зелёной волне.
Додано: Нед 02 лют, 2020 12:40
Лише на Антоновича це реально працює, тому ролик саме там і зняли.
А цей відділ з забезпечення та удосконалення руху требя розігнати, вони лише ускладнюють рух всіми можливими способами, за останній час познімали багато табличок з зеленою стрілкою, ставлять світлофори та лежачі поліцейські там де не потрібно, там де є підземні переходи поробили наземні.
Додано: Нед 02 лют, 2020 15:41
Для того, чтобы быстрее передвигаться по городу, нужно чтобы власти что-то для этого делали. Почему в Шанхае с населением в 25 млн. нет таких пробок? Потому что делают правильные развязки и создают системы управления трафиком. А если нихрена не делать и советы тупые раздавать - это "сильно" поможет.
Додано: Нед 02 лют, 2020 15:49
Отлично, профессор! Зачем строить развязки, если можно просто поймать зеленую волну? Это же восхитительно!
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:43
всегда удивляюсь количеству гомноедов в подобных ветках. эти зеленые волны надо было сделать еще 100500 лет назад, они в совке еще были. нет, и тут все не так.
главное оружие рашистов - ложь
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