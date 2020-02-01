Для швидшого пересування столицею на авто треба "зловити" зелену хвилю світлофорів - спеціально налаштовану систему таймінгу світлофорів.
Дивися повний текст Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто (відео).
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:08
Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто (відео).
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:34
Re: Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто..
Врятли большинство водителей знают что такое "Зелена хвиля".
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:52
Загруженность улиц транспортом делает невозможным удержаться в зелёной волне.
Додано: Нед 02 лют, 2020 12:40
Лише на Антоновича це реально працює, тому ролик саме там і зняли.
А цей відділ з забезпечення та удосконалення руху требя розігнати, вони лише ускладнюють рух всіми можливими способами, за останній час познімали багато табличок з зеленою стрілкою, ставлять світлофори та лежачі поліцейські там де не потрібно, там де є підземні переходи поробили наземні.
Додано: Нед 02 лют, 2020 15:41
Для того, чтобы быстрее передвигаться по городу, нужно чтобы власти что-то для этого делали. Почему в Шанхае с населением в 25 млн. нет таких пробок? Потому что делают правильные развязки и создают системы управления трафиком. А если нихрена не делать и советы тупые раздавать - это "сильно" поможет.
Додано: Нед 02 лют, 2020 15:49
Отлично, профессор! Зачем строить развязки, если можно просто поймать зеленую волну? Это же восхитительно!
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:43
всегда удивляюсь количеству гомноедов в подобных ветках. эти зеленые волны надо было сделать еще 100500 лет назад, они в совке еще были. нет, и тут все не так.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:46
Молчали бы про Шанхай, а то Киевские автовладельцы взвыли бы:) Как сдерживать рост числа машин когда у тебя миллионы платежеспособных граждан?
Пекинские власти объявили: хочешь получить номера на свою машину? Играй в ЛОТЕРЕЮ.
Да-да, в Пекине учредили специальную лотерею на автомобильные номера. Участвуешь в такой лотерее - если удача улыбнется тебе, то в этом месяце у тебя будут номера. Если не улыбнется - жди следующего раунда. Каждый месяц разыгрывается около десяти тысяч номеров, желающих поучаствовать китайцев - сотни тысяч. Считайте сами, с какой вероятностью можно получить номерные знаки в течение одного года.
Шанхайские власти были еще более хитрожопыми, заявив: хочешь получить номера? Участвуй в АУКЦИОНЕ.
Каждый месяц на продажу выставляется все те же 10 тысяч номеров. Нужно зарегистрироваться на участие в аукционе и написать сумму, которую ты готов выложить. Дальше действуют законы аукциона - кто больше предложил, того и товар.
Как показывает статистика, в настоящее время номера на машину получают люди, заплатившие как минимум 60 тысяч юаней (10 тысяч долларов).
Сколько же дополнительных средств появляется в бюджете на строительство городской инфраструктуры!
А еще есть разные ограничения - вроде дорог, которые открыты только для машин с шанхайскими номерами, или дорог, по которым в четные дни месяца могут проехать только машины, оканчивающиеся на четные цифры, и еще целые кучи разных правил.
"Не нравятся законы, действующие в Пекине и Шанхае, дружок?
Так вали обратно в свой Муданьцзян!" - как бы намекают власти.
Может и в Киеве сделать ежегодный аукцион лицензий на использование городских дорог? Чтобы сократить число машин и собрать налоги, тысяч 5 баксов в год, как по мне вернет бедных на Общественный транспорт или выдавит за черту города, а состоятельные люди не будут стоять в пробках. Бюджет города тоже выиграет.
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