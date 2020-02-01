Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто...

Додано: Пон 03 лют, 2020 11:46

LOKY написав: Почему в Шанхае с населением в 25 млн. нет таких пробок? Потому что делают правильные развязки и создают системы управления трафиком. Почему в Шанхае с населением в 25 млн. нет таких пробок? Потому что делают правильные развязки и создают системы управления трафиком.

Молчали бы про Шанхай, а то Киевские автовладельцы взвыли бы:) Как сдерживать рост числа машин когда у тебя миллионы платежеспособных граждан?Пекинские власти объявили: хочешь получить номера на свою машину? Играй в ЛОТЕРЕЮ.Да-да, в Пекине учредили специальную лотерею на автомобильные номера. Участвуешь в такой лотерее - если удача улыбнется тебе, то в этом месяце у тебя будут номера. Если не улыбнется - жди следующего раунда. Каждый месяц разыгрывается около десяти тысяч номеров, желающих поучаствовать китайцев - сотни тысяч. Считайте сами, с какой вероятностью можно получить номерные знаки в течение одного года.Шанхайские власти были еще более хитрожопыми, заявив: хочешь получить номера? Участвуй в АУКЦИОНЕ.Каждый месяц на продажу выставляется все те же 10 тысяч номеров. Нужно зарегистрироваться на участие в аукционе и написать сумму, которую ты готов выложить. Дальше действуют законы аукциона - кто больше предложил, того и товар.Как показывает статистика, в настоящее время номера на машину получают люди, заплатившие как минимум 60 тысяч юаней (10 тысяч долларов).Сколько же дополнительных средств появляется в бюджете на строительство городской инфраструктуры!А еще есть разные ограничения - вроде дорог, которые открыты только для машин с шанхайскими номерами, или дорог, по которым в четные дни месяца могут проехать только машины, оканчивающиеся на четные цифры, и еще целые кучи разных правил."Не нравятся законы, действующие в Пекине и Шанхае, дружок?Так вали обратно в свой Муданьцзян!" - как бы намекают власти.Чтобы сократить число машин и собрать налоги, тысяч 5 баксов в год, как по мне вернет бедных на Общественный транспорт или выдавит за черту города, а состоятельные люди не будут стоять в пробках. Бюджет города тоже выиграет.