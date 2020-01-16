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Ставки пенсійного збору
при придбані «легковика»

Ставки пенсійного збору при придбані «легковика»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:36

Ставки пенсійного збору при придбані «легковика»

Пропонуємо до обговорення:
Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі здійснюється за першої державної реєстрації в Україні в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України.

Дивися повний текст Ставки пенсійного збору при придбані «легковика».
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:37

5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:54

  tvd4 написав:5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.

Так еще существует куча других пенсионных налогов, например с мобильной связи или с депозитов.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:37

  tvd4 написав:5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.

Как часто пенсионеры с годовой пенсией в 30 тыс. грн. покупают автомобиль стоимостью в 610 тыс. грн.?
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