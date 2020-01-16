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Ставки пенсійного збору при придбані «легковика»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:36
Пропонуємо до обговорення:
Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі здійснюється за першої державної реєстрації в Україні в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України.
Дивися повний текст Ставки пенсійного збору при придбані «легковика»
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R2
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:37
5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.
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tvd4
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:54
tvd4 написав:
5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.
Так еще существует куча других пенсионных налогов, например с мобильной связи или с депозитов.
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BIGor
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1
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:37
tvd4 написав:
5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.
Как часто пенсионеры с годовой пенсией в 30 тыс. грн. покупают автомобиль стоимостью в 610 тыс. грн.?
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yanyura
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Додано: Нед 02 лют, 2020 18:20
Научитесь мыслить.И внимательно прочитайте что написано выше.
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romalemesev
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Додано: Нед 02 лют, 2020 18:28
yanyura 5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера....за регистрацию одного авто можно год платить пенсионеру пенсию об этом идет речь а не о покупке авто пенсионером.
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tvd4
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:04
tvd4 написав:
5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.
Ну да, этим можно обеспечить 90 тыс из 11.3 млн пенсионеров (т.е. меньше 1%), осталось найти источник для остальных 11.21 млн
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Haborym
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:04
Не повинна бути така різниця в пенсіях, у одного 1600 грн, у іншого 20000 грн.
Максимум 4/5/6 разів +-, але не в десятки.
Стосовно держслужбовців, то взагалі не ясно, як при ЗП в 15 тис, потім пенсія може бути більша за ЗП.
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Rainbow
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