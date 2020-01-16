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Ставки пенсійного збору
при придбані «легковика»

Ставки пенсійного збору при придбані «легковика»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:36

Ставки пенсійного збору при придбані «легковика»

Пропонуємо до обговорення:
Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі здійснюється за першої державної реєстрації в Україні в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України.

Дивися повний текст Ставки пенсійного збору при придбані «легковика».
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:37

5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:54

  tvd4 написав:5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.

Так еще существует куча других пенсионных налогов, например с мобильной связи или с депозитов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:37

  tvd4 написав:5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.

Как часто пенсионеры с годовой пенсией в 30 тыс. грн. покупают автомобиль стоимостью в 610 тыс. грн.?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:20

Научитесь мыслить.И внимательно прочитайте что написано выше.
romalemesev
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:28

yanyura 5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера....за регистрацию одного авто можно год платить пенсионеру пенсию об этом идет речь а не о покупке авто пенсионером.
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:04

  tvd4 написав:5% от 610тыс гривен это более 30 тыс грн, при регистрации авто, это годовая пенсия пенсионера. 3а 2019 год зарегистрировано 90 тыс новых авто без учета пригона из за рубежа. Для примера в Волынской обл. около 270 тыс пенсионеров.

Ну да, этим можно обеспечить 90 тыс из 11.3 млн пенсионеров (т.е. меньше 1%), осталось найти источник для остальных 11.21 млн
.
Haborym
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:04

Не повинна бути така різниця в пенсіях, у одного 1600 грн, у іншого 20000 грн.
Максимум 4/5/6 разів +-, але не в десятки.
Стосовно держслужбовців, то взагалі не ясно, як при ЗП в 15 тис, потім пенсія може бути більша за ЗП.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:12

Re: Ставки пенсійного збору при придбані «легковика»

Цікаво яке відношення покупка авто до пенсійного фону взагалі має? Екологічний фонд чи фонд дорожній, чи навіть субсидіювання для громадського транспорту ще якось можна було б прикрутити але не пенсійний
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:04

dinozavrik Прикрутили потому что в пенсионном фонде дырища, налогообложение телефонных услуг, там тоже платеж в этот фонд. Это как черная дыра :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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