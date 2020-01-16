Ставки пенсійного збору при придбані «легковика»

Вот если бы вы в своем первом посте написали
за регистрацию одного авто можно год платить пенсионеру пенсию об этом идет речь
то никаких вопросов к вам не было бы.
Rainbow
Стосовно держслужбовців, то взагалі не ясно, як при ЗП в 15 тис, потім пенсія може бути більша за ЗП.
Элементарно. С соседней ветки:
Так, Авакову в декабре начислили 85 865 гривен зарплаты. Из этой суммы:
13 714 гривен составил должностной оклад;
4 823 гривны – надбавка за выслугу лет;
13 714 гривен – надбавка за интенсивность труда;
2 743 гривны – надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайн;
2 743 гривны – надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;
2 374 гривны – отпускные;
8 092 гривны – командировочные;
652 гривны – индексация.
Кроме этого, Авакову за декабрь выплачена премия в сумме 37 010 гривен. Материальная помощь в декабре не начислялась.
После налогов и сборов сумма выплат Авакову “на руки” составила 76 339 гривен.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46433 ... mestitelej
Для пенсии считается не "должностной оклад" (зарплата) , а все выплаты (исключая командировочные). Поэтому пенсия может быть больше зарплаты.