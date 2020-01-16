RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ставки пенсійного збору
при придбані «легковика»

Ставки пенсійного збору при придбані «легковика»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:10

tvd4
Вот если бы вы в своем первом посте написали
за регистрацию одного авто можно год платить пенсионеру пенсию об этом идет речь

то никаких вопросов к вам не было бы.

Rainbow
Стосовно держслужбовців, то взагалі не ясно, як при ЗП в 15 тис, потім пенсія може бути більша за ЗП.

Элементарно. С соседней ветки:
Так, Авакову в декабре начислили 85 865 гривен зарплаты. Из этой суммы:

13 714 гривен составил должностной оклад;

4 823 гривны – надбавка за выслугу лет;

13 714 гривен – надбавка за интенсивность труда;

2 743 гривны – надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайн;

2 743 гривны – надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;

2 374 гривны – отпускные;

8 092 гривны – командировочные;

652 гривны – индексация.

Кроме этого, Авакову за декабрь выплачена премия в сумме 37 010 гривен. Материальная помощь в декабре не начислялась.

После налогов и сборов сумма выплат Авакову “на руки” составила 76 339 гривен.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46433 ... mestitelej
Для пенсии считается не "должностной оклад" (зарплата) , а все выплаты (исключая командировочные). Поэтому пенсия может быть больше зарплаты.
yanyura
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1227 раз.
 
Профіль
4
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], zloy_ukr і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним 1, 2
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:06
13 1322
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 15:23
_hunter
Відміна підвищення пенсійного віку: кого це стосуватиметься
R2 » Сер 29 січ, 2020 09:39
1 288
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 09:39
kostanicache370
Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб
R2 » Сер 15 січ, 2020 14:07
8 1373
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 14:36
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9068)
03.02.2020 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.