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PSA і Total почнуть виробляти акумулятори для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:45
Пропонуємо до обговорення:
Французька PSA Group (випускає автомобілі Peugeot і Citroen, а також DS, Opel і Vauxhall) і виробник акумуляторів Saft, що належить нафтовій компанії Total SA, оголосили про проект з виробництва акумуляторів для електромобілів у Європі.
Дивися повний текст PSA і Total почнуть виробляти акумулятори для електромобілів у Європі
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