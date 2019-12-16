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PSA і Total почнуть
виробляти акумулятори для...

PSA і Total почнуть виробляти акумулятори для...
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:45

PSA і Total почнуть виробляти акумулятори для...

Пропонуємо до обговорення:
Французька PSA Group (випускає автомобілі Peugeot і Citroen, а також DS, Opel і Vauxhall) і виробник акумуляторів Saft, що належить нафтовій компанії Total SA, оголосили про проект з виробництва акумуляторів для електромобілів у Європі.

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