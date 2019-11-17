Компанія Royal Philips Electronics NV оголосила про намір продати свій бізнес в сфері побутової техніки.
Дивися повний текст Philips припиняє виробництво побутової техніки.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:49
Philips припиняє виробництво побутової техніки
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Дивися повний текст Philips припиняє виробництво побутової техніки.
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