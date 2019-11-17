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Philips припиняє виробництво
побутової техніки

Philips припиняє виробництво побутової техніки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:49

Philips припиняє виробництво побутової техніки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Royal Philips Electronics NV оголосила про намір продати свій бізнес в сфері побутової техніки.

Дивися повний текст Philips припиняє виробництво побутової техніки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:50

Жаль но китайцы купят ипод брендом Филлипа будут шлёпать артефакты
tofickk
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:06

История о том, как за десяток лет дойти от широко распространенного мирового бренда до узкой ниши. Жаль, техника и освещение у них были хорошие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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