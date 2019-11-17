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Philips припиняє виробництво
побутової техніки

Philips припиняє виробництво побутової техніки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:49

Philips припиняє виробництво побутової техніки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Royal Philips Electronics NV оголосила про намір продати свій бізнес в сфері побутової техніки.

Дивися повний текст Philips припиняє виробництво побутової техніки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:50

Жаль но китайцы купят ипод брендом Филлипа будут шлёпать артефакты
tofickk
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:09

Дуже шкода. В мене в дома десь 80% техніки філіпс. Все чудово працює.
mtsergei78
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:06

История о том, как за десяток лет дойти от широко распространенного мирового бренда до узкой ниши. Жаль, техника и освещение у них были хорошие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:39

freeze
К сожалению, сейчас правят бал маркетологи, а у Филипса слишком много хороших инженеров, вот и не получилось. :(
Как сказал в своё время директор Мерседеса - "мы стали заложниками своего качества. Теперь мы исправим эту ситуацию." и начали клепать такое же гуано, как и все вокруг. Филипс не смог переступить через свою совесть. Молодцы, конечно, но жаль. Свет у них просто лучший! Недавно хотел найти балласт для ламп дневного света - нету уже тех Филипс Перформер, которые у меня 12 (!) лет отработали и работали бы еще, но их залило водой, пришлось взять Осрам - не то пальто, сразу чувствуется, хоть по цене и в пять раз дороже китайцев.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:51

  LutsMan написав:freeze
К сожалению, сейчас правят бал маркетологи, а у Филипса слишком много хороших инженеров, вот и не получилось. :(
Как сказал в своё время директор Мерседеса - "мы стали заложниками своего качества. Теперь мы исправим эту ситуацию." и начали клепать такое же гуано, как и все вокруг. Филипс не смог переступить через свою совесть. Молодцы, конечно, но жаль. Свет у них просто лучший! Недавно хотел найти балласт для ламп дневного света - нету уже тех Филипс Перформер, которые у меня 12 (!) лет отработали и работали бы еще, но их залило водой, пришлось взять Осрам - не то пальто, сразу чувствуется, хоть по цене и в пять раз дороже китайцев.

Я тоже лет 5 назад еле нашел. Только у меня какие то баласты повылетали, не помню или филипс или осрам. Брал и те и другие, кто то из них оказался туфтой. Вечный баласт, вечные лампы. Подогрев и защита рулит.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:22

а зачем для ламп брать баласт?
лампы что не просто в патрон вкручиваются?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:26

  uaprofi написав:а зачем для ламп брать баласт?
лампы что не просто в патрон вкручиваются?


Не всегда, есть разные стандарты, вкручиваются Е14 и Е27, у них как бы драйвера уже встроенные в цоколь, но у длинных люминесцентных или у лед-модулей своя история.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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