Компанія Royal Philips Electronics NV оголосила про намір продати свій бізнес в сфері побутової техніки.
Дивися повний текст Philips припиняє виробництво побутової техніки.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 10:49
Philips припиняє виробництво побутової техніки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Philips припиняє виробництво побутової техніки.
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:09
Дуже шкода. В мене в дома десь 80% техніки філіпс. Все чудово працює.
Додано: Нед 02 лют, 2020 12:06
История о том, как за десяток лет дойти от широко распространенного мирового бренда до узкой ниши. Жаль, техника и освещение у них были хорошие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:39
freeze
К сожалению, сейчас правят бал маркетологи, а у Филипса слишком много хороших инженеров, вот и не получилось.
Как сказал в своё время директор Мерседеса - "мы стали заложниками своего качества. Теперь мы исправим эту ситуацию." и начали клепать такое же гуано, как и все вокруг. Филипс не смог переступить через свою совесть. Молодцы, конечно, но жаль. Свет у них просто лучший! Недавно хотел найти балласт для ламп дневного света - нету уже тех Филипс Перформер, которые у меня 12 (!) лет отработали и работали бы еще, но их залило водой, пришлось взять Осрам - не то пальто, сразу чувствуется, хоть по цене и в пять раз дороже китайцев.
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:51
Я тоже лет 5 назад еле нашел. Только у меня какие то баласты повылетали, не помню или филипс или осрам. Брал и те и другие, кто то из них оказался туфтой. Вечный баласт, вечные лампы. Подогрев и защита рулит.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:22
а зачем для ламп брать баласт?
лампы что не просто в патрон вкручиваются?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:26
Не всегда, есть разные стандарты, вкручиваются Е14 и Е27, у них как бы драйвера уже встроенные в цоколь, но у длинных люминесцентных или у лед-модулей своя история.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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