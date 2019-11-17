Philips припиняє виробництво побутової техніки

Додано: Нед 02 лют, 2020 12:06

История о том, как за десяток лет дойти от широко распространенного мирового бренда до узкой ниши. Жаль, техника и освещение у них были хорошие.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.